Diyarbakır'da 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali Başlıyor

Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali' bu yıl 16'ncı kez tiyatro severlerle buluşuyor.Ev sahipliğini Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun yaptığı festival, Kardelen Kasaplar'ın yazdığı ve Laçin Ceylan'ın yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı 'Bir Peri Masalı Radyum Kızları' oyununun Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesindeki gösterimi ile 2 Nisan Salı günü başlayacağı belirtildi. Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına adanan 'Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nde; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Trabzon ve Van Devlet Tiyatroları seçkin eserlerini tiyatro severlerin beğenisine sunacak. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, Orhan Asena'nın tiyatroya gönül veren dünya görüşünden yola çıktıklarını, evrenselliği yakalamış Türk yazarların oyunlarını seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Üç yıl önce festivalimize uçurtma şenliğini ekleyerek yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne yükselmesini izledik ve her yıl artan bir sayı ile şenliklerimiz çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz şenliğimiz, şehrin üç farklı yerinde, 3 bin çocukla buluşacak" dedi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yazarlar sayesinde tiyatronun kalıcı olduğuna, geliştiğine ve özgünleştiğine dikkati çekerek, "Oyun yazarı yetişmemiş bir tiyatro, milli tiyatro niteliğine kavuşamaz" ifadelerini kullandı.Orhan Asena'nın insanı ve insana ait değerleri öne çıkaran metinlerdeki güçlü imgelemleriyle tiyatro tarihindeki mihenk taşlarından biri olduğunu da ifade eden Kurt, "Devlet Tiyatroları ailesi, sahnelerimizde hep yaşayan Orhan Asena'ya bir yazar olarak duyduğu hayranlığın yanında, uzun yılar süren Edebi Kurul Başkanlığı'ndaki sorumluluk duygusu nedeniyle de bir vefa borcunun olduğunu düşünmektedir. Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen 'Devlet Tiyatroları, Diyarbakır Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali' de Orhan Asena'yla birlikte, milli tiyatromuza hizmet veren yazarlarımıza bir saygı duruşudur" diye konuştu.Yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmalarının da uygulanacağı ve 7 farklı oyunun sahneleneceği etkinliğin 15 Nisan Pazartesi günü son bulacağı bildirildi. Kuruluşundan bu yana ulusal tiyatromuzun gelişmesine öncülük eden Devlet Tiyatroları, Türk kültürünü ve onu oluşturan değerleri yaşatma, tanıtma görev ve sorumluluğu ile Türk Tiyatrosunun ulusal üslubunu oluşturacak oyun yazarlarını desteklemeye devam ediyor.Festival programı çerçevesinde; 2 ve 3 Nisan tarihlerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Bir Peri Masalı Radyum Kızları", 4 ve 5 Nisan tarihlerinde İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Kantocu", 6 ve 7 Nisan tarihlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Bir İnce Sızı Nisan 1915", 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Divane Ağaç (Yunus Emre)", 10 ve 11 Nisan tarihlerinde Konya Devlet Tiyatrosu yapımı "Fehim Paşa Konağı", 12 ve 13 Nisan tarihlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı "Geveze Berber", 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu yapımı "Kahvede Şenlik Var", tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. - DİYARBAKIR