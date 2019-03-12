Diyarbakır'da 165 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 165 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekiplerince, kentte uyus¸turucu satışı ve kullanımının o¨nlenmesine yo¨nelik yapılan çalışma kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 165 kilogram kubar esrar ele gec¸irildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Öte yandan, bu yıl gerçekleştirilen 232 operasyonda yakalanan 317 şüpheliden 93'ünün tutuklandığı, operasyonlarda 933 kilo 169 gram esrar, 151 kilogram eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilo 74 gram metamfetamin ve 52 bin 226 uyuşturucu hap ile 7 tabanca, 6 şarjo¨r, 194 mermi, 4 av tu¨fegˆi, 66 av tu¨fegˆi fis¸egˆi ve uyus¸turucu satışından elde edildiği degˆerlendirilen 38 bin 646 lira ele gec¸irildiği belirtildi.
Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA