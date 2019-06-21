21.06.2019 13:16
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Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti.

Diyarbakır 'da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis geniş çaplı inleme başlattı.

Olay, Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi 35. Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.M., saat 11.30 sularında evde başına tabancayı dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evde genç kızı yaşama döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılırken, intihar olayını şüpheli bulan polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Genç , 3. Sayfa

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