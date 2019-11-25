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Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 ay önce zorla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kızın, intihar ederek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:29Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
'ın ilçesinde 1 ay önce zorla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kızın, intihar ederek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Durumu şüpheli bulan Lice ilçe Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Lice ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki A.A.'nın, silahla intihar ettiği iddia edildi. Başından ağır yaralanan genç kız, yakınlarının vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekibi tarafından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak halatını kaybetti.

A.A.'nın cenazesi, kaldırıldığı hastanede yapılan ön otopsinin ardından detaylı otopsi için Diyarbakır'a sevk edildi.

17 yaşındaki A.A.'nın, 1 ay önce istemediği bir evliliğe zorlandığı öne sürülürken, Lice Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin geniş çapta soruşturma başlattı. - DİYARBAKIR

Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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