Haberler » Güncel » Diyarbakır'da 188 personelle gerçeği aratmayan tatbikat - Haber

Diyarbakır'da 188 personelle gerçeği aratmayan tatbikat

DİYARBAKIR'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntılarını önleme, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

21.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:05Diyarbakır'da 188 personelle gerçeği aratmayan tatbikat

DİYARBAKIR'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntılarını önleme, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü'nce, 188 personel ve 37 araçla afet müdahale tatbikatı düzenlendi. Jandarma, polis, sağlık, itfaiyenin yanı sıra 13 kurumun katıldığı tatbikatta, trafik kazalarına müdahale, KBRN sızıntılarına önleme, merdivenle yüksek kattan tahliye, deprem yıkıntıları arasına kurtarma, barınma hizmeti, hasar tespitleri çalışmaları sahada ekiplerce sergilendi. Tatbikatı için kurulan kriz masasına Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlık ederken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade gelişmeleri takip etti.

Tatbikatta senaryo gereği trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılırken, KBRN sızıntısını önlemek için ekipler müdahalede bulundu. AFAD ekiplerince deprem yıkıntıları arasında mahsur kalan kurtarılırken, sağlık görevlileri ise yıkıntı arasında kalanların yakınlarıyla ilgilendi. 1,5 saat süren tatbikat gerçeği aratmadı.

AFAD Saha Araştırmacısı ve Tatbikat Koordinatörü Akşit Dayı, tatbikatı 7 olay üzerinde yaptıklarını belirterek, tatbikatı kentteki kurumlarla ortak düzenlediklerini söyledi. Dayı, "Tatbikatımızda 7 enjeksiyon kullanıldı. Trafik kazası, KBRN sızıntılarına müdahale, üst katlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılması, afetlerden sonra meydana gelecek hasar onarım, afetzedelerin beslenme, barınma hizmetlerini sunmanın yanı sıra Türk Kızılay tarafından çadırlar kuruldu" dedi.



AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu
20:55 Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti
20:54 Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu
20:53 Beşinci kule asansörünün temeli atıldı
20:51 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:57:37