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Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde mevlit okutuldu

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

19.09.2019 13:30Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde mevlit okutuldu
Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Valilik himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutuldu, dua edildi.
Mevlit programının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Reşat Merttir, kurum personeli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

19 Eylül Gaziler Günü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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