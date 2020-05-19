Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandıDİYARBAKIR'da, saat 19.19'da, Türk bayraklarıyla donatılan stadyumda okunan İstiklal Marşı'yla vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
19.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:47
Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
DİYARBAKIR'da, saat 19.19'da, Türk bayraklarıyla donatılan stadyumda okunan İstiklal Marşı'yla vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bando takımı, üstü açık otobüsle şehir turu atarak, marş ve şarkılar seslendirdi. Bando takımına kent sakinleri evlerinin balkonundan el sallayarak eşlik etti. Kent merkezindeki gezinin ardından otobüs, karantinada olan vatandaşların misafir edildiği öğrenci yurdunun önüne gelerek burada da bando takımı, marş ve türküler seslendirdi. Karantinadakiler kaldıkları yurtların penceresinde Türk bayraklarıyla bando takımına coşkuyla eşlik etti.
Saat 19.19'da ise Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, milli sporcularla beraber Türk bayrakları ile donatılan Diyarbakır Stadyumu'nda İstiklal Marşı okudu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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