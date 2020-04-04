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Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan biri memur 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayetleri ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.

04.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:07
Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde görev yapan biri memur 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayetleri ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan 2 kişinin testi de pozitif çıktı.

Silvan'da iki kişi ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin korona virüsü test sonucu pozitif olduğu çıktığı öğrenildi.

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 2 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Hastalar, 112 ekipleri tarafında Diyarbakır'a sevkleri yapılmış tedavi altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız evde kalıp sokaklara çıkmamasıdır. Herkes duyarlılık gösterip, evinden çıkmamalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Memur, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler

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