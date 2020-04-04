Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan biri memur 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayetleri ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
04.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:07
Silvan'da iki kişi ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin korona virüsü test sonucu pozitif olduğu çıktığı öğrenildi.
Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 2 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Hastalar, 112 ekipleri tarafında Diyarbakır'a sevkleri yapılmış tedavi altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız evde kalıp sokaklara çıkmamasıdır. Herkes duyarlılık gösterip, evinden çıkmamalıdır" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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