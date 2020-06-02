Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi.

02.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:58
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." Diyarbakır’da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği ’Grup Yorum konserine izin verildi’ iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD’de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü Haber
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Bağcılar’da Fatih Mahallesi ’riskli alan’ ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Haberler››Güncel››Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:23: Son dakika güncel: Bakan Pakdemirli: Deniz patlıcanı avcılığı sona erdi - Haber 10:22: Son dakika haberleri | Randevu almadan hastaneye gitmeyin - Haber 10:22: İnci kefali göçünü bu yıl vatandaşlar ilk kez izledi - Haber 10:22: FLAŞ - Haber 10:22: Son dakika haber | Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haber 09:46: Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu - Ekonomi 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin 09:12: Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu - Haber 09:03: Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı - Haber 23:27: Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı - Haberler