Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
14.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:06
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, jandarma komando ve özel harekat timlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı öğrenildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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