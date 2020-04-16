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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz hale getirildi.

16.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:35
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 14 Nisan'da terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik nokta operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 'Biji Amed' kod adlı H.K. ölü, 'Laşer Cem' kod adlı F.Ö. isimli terörist sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, 1 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Sığınakta, plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış, 1 adet zaman ayarlı el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 adet roketatar mühimmatı, bin 680 adet küçük pil, 140 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yapılan operasyon esnasında teröristleri, ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O., D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
(Muhammet Romedi Yılmaz - Hasan Dayan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, Güncel
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