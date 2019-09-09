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Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlere katılan, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.

09.09.2019 10:00 Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlere katılan, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.K. ve R.D. isimli 2 şahsın PKK/KCK terör örgütüne katılarak, örgütsel eğitimler aldıkları, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünün Diyarbakır il merkezindeki şehir yapılanması içerisinde terör örgütünün gizli gücü olarak görevlendirildiğinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, "Terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup bahse konu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(İHA)

Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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