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Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da 2 terörist yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlere katılan, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına...

09.09.2019 10:17
Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlere katılan, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.K. ve R.D. isimli 2 şahsın PKK/KCK terör örgütüne katılarak, örgütsel eğitimle aldıkları, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiç bir aranma-yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünün Diyarbakır il merkezindeki şehir yapılanması içerisinde terör örgütünün gizli gücü olarak görevlendirildiğinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, "Terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup bahse konu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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