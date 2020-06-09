Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
09.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:06
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında icra edilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman istihbarata dayalı nokta operasyonunda, ormanlık alanda teröristlerle sağlanan temas neticesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Ölü olarak geçirilen teröristlerin üzerinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Walter marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, 140 adet 5,56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, 135 adet 5,56 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet yeasu el telsizi, 1 adet gündüz el dürbünü, 8 adet kütüklük ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler: Diyarbakır, Piyade, Silvan, 3. Sayfa, Haber