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22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu

Diyarbakır'da yakın arkadaşları tarafından gezme vaadiyle kandırıp terör örgütüne götürüldüğü anlayan 22 yaşındaki genç jandarmaya sığındı.

19.09.2019 22:37

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlat nöbeti 17'nci gününde devam ederken, 22 yaşındaki bir genç terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtularak jandarmaya sığındı. 22 yaşındaki genç jandarmaya verdiği ifadesinde, yakın arkadaşları tarafından gezme vaadiyle kandırıldığını, terör örgütüne götürüleceğini anladığında ise son anda kaçtığını söyledi.

DAHA KAÇIRILACAĞINI ANLADI

HDP Diyarbakır il binası önünde 43 ailenin annelerin evlat nöbeti 17. gününde devam ederken, terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençleri ağına düşürme çalışmalarına devam ediyor. Gençleri kandırıp dağa götürmek için her yolu deneyen eli kanlı terör örgütü, son olarak 22 yaşındaki bir genci dağa kaçırmaya çalıştı. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılacağını anlayan genç, son anda kaçarak jandarmaya sığındı.

KENDİNİ KIZILTEPE KIRSALINDA BULDU

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Y.B., işten ayrıldı. Morali bozuk olan Y.B., arkadaşları ile gezmek için Mardin'e doğru yola çıktı. Gezme hayali ile Mardin'e giden Y.B. kendini Kızıltepe kırsalında buldu. O anda örgüte götürüldüğünü anlayan genç, son anda kaçarak jandarma ekiplerine sığındı. Y.B, jandarmaya verdiği ifadesinde, yakın arkadaşları tarafından gezme vaadiyle kandırıldığını, terör örgütüne götürüleceğini anladığında ise son anda kaçtığını söyledi. Yapılan ifade işlemlerinin ardından Y.B. ailesine teslim edilirken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
MİDYATLİ:IYIKI KACMISSIN ALLAHIN SEVGILI KULUYMUSSUN YA KACAMAYAN NEKADAR VAR BU HDP NIN GENCLIK KOLLARI DENEN SEBEKE BUNLAR PILANLIYOR KANDIRIYOR LAR
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HAK:devlet son 2 yılda terörde cok başarılı ıhalar sıhalar eskısı gıbı baskın yaptırnıyor karakollara yakın catışma yok artık ıha ve sıhalarının başındakı personellerde gercek türk komutanlar var şu anda
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