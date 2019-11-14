Diyarbakır'da 25 bin kişiye istihdam sağlanacak

DİYARBAKIR'daki iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. Toplantıya başkanlık eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte devam eden yatırımlarla 2 yıl içerisinde en az 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Diyarbakır'da, 'İş Dünyası Buluşmaları' kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 16 meslek komitesi, küçük sanayi siteleri başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Dicle Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm daire başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kentin ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve gelecek hedefleleri ele alındı.

TÜRKİYE'DE İLK LOJİSTİK İHTİSAS SANAYİ BÖLGESİ DİYARBAKIR'DA KURULUYOR

İstişare toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'de ilk ve tek olan 'lojistik ihtisas sanayi bölgesi' ve diğer yatırımlar ile kentte 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Diyarbakır'ın hem tarımda hem tarıma dayalı sanayide hem de hizmetler sektöründe çok önemli bir iddianın adı olduğunu belirten Vali Güzeloğlu şöyle konuştu:

"Devam eden yatırımlar, temel başlık itibari ile baktığımız zaman, mevcut organize sanayi bölgesine ek ilave ikinci organize sanayi bölgesi, Şanlıurfa yolunda kurulan yeni Karacadağ organize sanayi bölgesi, şu anda altyapı yatırımlarıyla üstyapı yatırımcıların bir arada sürdürdüğü Türkiye'nin nadir, ilk ve tek örneği tekstil ihtisas organize sanayi bölgesidir. Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini devraldıktan sonra arsa sorununu çözdüğümüz 2 bin 300 dönümlük alanda, iddia ediyoruz ki uluslararası alanda işletme, modellemesiyle lojistik ihtisas sanayi bölgesi, Türkiye'de bir ilk olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin finansman ve yönetim desteğiyle bir örnek modelleme taşıyacağımız tarıma dayalı besi ihtisas organize sanayi bölgesi, Silvan Projesi'yle, gıda ihtisas olmak üzere Bismil ve Ergani'de iki organize sanayi bölgesi, Diyarbakır'ın Türkiye ekonomisinde ve bu bölge ekonomisinde çok net olarak farkını ortaya koyacak ve şu dönemlerde yatırımı çektiği için iddiasını çok açık gösterecek çok önemli yatırımlardır. Tüm bu başlıklardaki yatırımlar iki yıl içerisinde en az 25 bin kişilik sigortalı doğrudan istihdamı Diyarbakır'la buluşturacaktır."