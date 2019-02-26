Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa
'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Sahte ABD
dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
- Diyarbakır
Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA