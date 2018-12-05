Diyarbakır'da 294 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır girişinde şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç
içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Diyarbakır
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:11