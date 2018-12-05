05 Aralık 2018, 09:25
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Diyarbakır'da 294 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

- Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi Piyasa değeri 3 milyon TL olan esrar maddesi ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

- Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan esrar maddesi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır girişinde şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diyarbakır
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:25



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