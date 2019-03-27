Diyarbakır'da 3 Bin 636 Sandıkta 1 Milyon 48 Bin 250 Seçmen

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.
5 yılda 124 bin 706 yeni seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, ildeki seçmen sayısı 124 bin 706 arttı.
Diyarbakır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 495 sandık kurulurken, bu seçimlerde 3 bin 636 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Bağlar'da
Diyarbakır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bağlar. 234 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 715 sandık kurulacak.
Bağlar'dan sonra ikinci sırada 667 sandık ve 220 bin 725 seçmenle Kayapınar, üçüncü sırada da 395 sandık ve 126 bin 265 seçmenle Yenişehir geliyor.
En az sandık 42 ile Kocaköy'de, en az seçmen ise 8 bin 114 ile Çüngüş'te olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Bağlar 715 234.031
Bismil 277 69.418
Çermik 137 31.080
Çınar 161 39.709
Çüngüş 47 8.114
Dicle 97 23.661
Eğil 55 14.592
Ergani 293 80.910
Hani 68 19.352
Hazro 45 10.101
Kayapınar 667 220.725
Kocaköy 42 10.492
Kulp 97 22.904
Lice 88 18.059
Silvan 195 51.407
Sur 257 67.430
Yenişehir 395 126.265
Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA