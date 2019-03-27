Diyarbakır'da 3 Bin 636 Sandıkta 1 Milyon 48 Bin 250 Seçmen

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Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.5 yılda 124 bin 706 yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, ildeki seçmen sayısı 124 bin 706 arttı.Diyarbakır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 495 sandık kurulurken, bu seçimlerde 3 bin 636 sandık kurulacak.En fazla seçmen Bağlar'daDiyarbakır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bağlar. 234 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 715 sandık kurulacak.Bağlar'dan sonra ikinci sırada 667 sandık ve 220 bin 725 seçmenle Kayapınar, üçüncü sırada da 395 sandık ve 126 bin 265 seçmenle Yenişehir geliyor.En az sandık 42 ile Kocaköy'de, en az seçmen ise 8 bin 114 ile Çüngüş'te olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Bağlar 715 234.031Bismil 277 69.418Çermik 137 31.080Çınar 161 39.709Çüngüş 47 8.114Dicle 97 23.661Eğil 55 14.592Ergani 293 80.910Hani 68 19.352Hazro 45 10.101Kayapınar 667 220.725Kocaköy 42 10.492Kulp 97 22.904Lice 88 18.059Silvan 195 51.407Sur 257 67.430Yenişehir 395 126.265