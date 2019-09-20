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Diyarbakır'da, 3 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü kaçtı

DİYARBAKIR'da, TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

20.09.2019 11:10Diyarbakır'da, 3 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü kaçtı
DİYARBAKIR'da, TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. TIR şoförü, kazanın ardından aracıyla birlikte kaçtı.
Kaza, dün akşam saatlerinden merkez Bağlar ilçesi Havaalanı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Murat Kayataş yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. TIR şoförü, aracıyla birlikte kaza yerinden uzaklaştı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.



Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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