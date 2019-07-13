13.07.2019 12:50
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Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk

Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculukDİYARBAKIR - Diyarbakır'da yük taşıyan 3 kişilik grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaparken, şahısların kask takmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yük taşıyan 3 kişilik grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaparken, şahısların kask takmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorda yük taşıyan 3 kişinin kimseye aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu. Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk
Kaynak: İHA
Motosiklet, Diyarbakır, Yerel

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