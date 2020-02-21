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Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

DİYARBAKIR'da, 32 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirerek, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile elektronik malzeme çaldıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:24Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

DİYARBAKIR'da, 32 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirerek, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile elektronik malzeme çaldıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile elektronik malzeme çalınan 32 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Şüphelileri tespit eden polis, 18 Şubat günü çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda çalıntı eşyalar ile ruhsatsız 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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