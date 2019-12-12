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Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

12.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:06Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

İl Komutanlığında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kocaköy ilçesi Gökçen Mahallesi yolu üzerinde ve Gözebaşı Mahallesi kırsalında kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin alıcılar tarafından metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi üzerine iki noktaya operasyon düzenlendi. Noktalarda gerçekleştirilen aramalarda 364 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaya başlandı.



Jandarma, Kocaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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