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Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 2 hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

20.07.2019 15:38 Diyarbakır
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 2 hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitlik Caddesi'nde aynı yönde giden  sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 BF 316 plakalı hafif ticari araç, 06 MAB 23 plakalı otomobil ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile 06 MAB 23 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaynak: DHA
Yenişehir, Güncel

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