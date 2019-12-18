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Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 jandarma personeli tutuklandı. Jandarma personellerinin uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandıkları ortaya çıktı.

18.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:53

'da 4 jandarma personelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandıkları bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma personelleri F.Ö., K.T., O.T. ve H.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıkları belirtildi.

ŞAHSİ ARAÇLARINI KULLANMIŞLAR

Açıklamada, söz konusu eylemlerin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirilmediği, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları ifade edilerek, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.

Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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