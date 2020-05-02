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Diyarbakır'da, 4 milyon dekar arazide süneyle mücadele başlatıldı

Diyarbakır'da, 4 milyon dekar arazide süneyle mücadele başlatıldıDİYARBAKIR'da, 226 teknik personelle, 17 ilçede 4 milyon dekarlık alanda, hububatın en önemli zararlarından biri olan süne ile mücadele başlatıldı.

02.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:59
Diyarbakır'da, 4 milyon dekar arazide süneyle mücadele başlatıldı
DİYARBAKIR'da, 226 teknik personelle, 17 ilçede 4 milyon dekarlık alanda, hububatın en önemli zararlarından biri olan süne ile mücadele başlatıldı.
Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süne ile mücadele kapsamında 17 ilçede 4 milyon dekarlık alanda ilaçlama çalışması başlatıldı. 226 teknik personelin katılımıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülüyor.
Merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Cücük Mahallesi'nde, süneyle mücadelenin startını veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, sünenin hububatın en önemli zararlılarından biri olduğuna dikkat çekerken çalışmaların da korona virüs tedbirleri kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Teknik personellerin sahada çiftçilerle birlikte çalıştıklarını anlatan Atalar, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan ilimizde de tarımsal faaliyetlerin durmaması için sahadayız. İlimizde bugün 4 milyon dekar alanda süne mücadelesi yürütülmektedir. Bu hasat döneminden önce süneyle ilgili olan bu mücadelenin hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir" dedi. Diyarbakır’da, 4 milyon dekar arazide süneyle mücadele başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

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