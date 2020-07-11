Diyarbakır'da 5 aracın lastikleri patlatıldı

DİYARBAKIR'da park halindeki 5 aracın lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı.

Olay, dün gece merkez Bağlar ilçesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki 22 LR 493, 21 AH 172 ve 16 Z 3035 plakalı otomobiller ile 06 BGK 219 ve 80 AJ 165 plakalı hafif ticari araçların lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce delici ve kesici aletlerle patlatıldı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.