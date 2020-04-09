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Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına kararı verilen 6 kişiden 5'i gözaltına alındı 1'i aranıyor.

09.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:35

Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivil vatandaşımız şehit edilmişti. Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına kararı verilen 6 kişiden 5'i gözaltına alındı, 1'i aranıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi. Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerceel yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştu.

Diyarbakır’da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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