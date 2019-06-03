Diyarbakır'da 5 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çatışmada 1 teröristin öldürülmesinin ardından yapılan takip sonucu 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış, sağlanan temas sonucu 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Gece boyunca takibe devam edilmiş ve sabah saatlerinde yeniden temas sağlanarak 4 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:"İcra edilen operasyonda toplam 5 terörist, üzerlerinde bulunan M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, tabanca, 2 el bombası, silahlara ait 189 fişek, 5 M-16 tüfeği şarjörü, Kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Kaynak: DHA