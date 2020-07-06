Diyarbakır'da 53 adrese uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

Diyarbakır'da 53 adrese uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklamaDİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekipleri 53 adrese düzenledikleri hava destekli uyuşturucu operasyonunda 22 kilo esrar ele geçirdi.

06.07.2020 21:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:38
Diyarbakır'da 53 adrese uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama
DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekipleri 53 adrese düzenledikleri hava destekli uyuşturucu operasyonunda 22 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 Haziran günü kent genelinde 53 adrese, eş zamanlı hava destekli operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda yaklaşık 22 kilo esrar, 102 gram metamfetamin, 34 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 6 tabanca, 9 şarjör, 125 mermi, av tüfeği, 2 terazi ele geçirildi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol kararıyla, 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır’da 53 adrese uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber
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