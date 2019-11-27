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Diyarbakır'da 558 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı

25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 29 operasyonda toplam 558 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

27.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:11Diyarbakır'da 558 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı

25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 29 operasyonda toplam 558 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 18- 25 Kasım tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen 29 farklı operasyonda 558 kilo 668 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 9 bin 473 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışında elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 30 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 30 şüphelinin 12'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 14'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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