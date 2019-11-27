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Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın, Hani, Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 559 kilo 36 gram esrar, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ve 9 bin 473 ecstasy ele geçirildi.

27.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:01Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi
'ın, , Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 559 kilo 36 gram esrar, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ve 9 bin 473 ecstasy ele geçirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 21 -25 Kasım arasında Diyarbakır merkezi ile Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında, Lice-Diyarbakır yolu üzerinde ve Hani-Diyarbakır yolu Sapanca mevkiinde yapılan 4 farklı operasyon ile yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği görevlilerince 18-25 Kasım arasında merkez ile Çermik ilçesinde 25 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 553 kilo 668 gram kubar esrar maddesi, 5 kilo 368 gram toz esrar maddesi, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 473 adet ecstasy hap ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 lira para ele geçirildi.
Operasyon sonucu gözaltına alınan 32 şüpheli şahtan 14'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla 12 şahıs yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki iki şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
(Hasan Dayan - Yakup Ermiş/İHA)

Diyarbakır, Hani, Güncel

Kaynak: İHA

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