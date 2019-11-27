Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi - Haber

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın, Hani, Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 559 kilo 36 gram esrar, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ve 9 bin 473 ecstasy ele geçirildi.

27.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:41
'da 559 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın, , Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 559 kilo 36 gram esrar, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ve 9 bin 473 ecstasy ele geçirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 21 -25 Kasım arasında Diyarbakır merkezi ile Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında, Lice-Diyarbakır yolu üzerinde ve Hani-Diyarbakır yolu Sapanca mevkiinde yapılan 4 farklı operasyon ile yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği görevlilerince 18-25 Kasım arasında merkez ile Çermik ilçesinde 25 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 553 kilo 668 gram kubar esrar maddesi, 5 kilo 368 gram toz esrar maddesi, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 473 adet ecstasy hap ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 lira para ele geçirildi.
Operasyon sonucu gözaltına alınan 32 şüpheli şahtan 14'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ile 12 şahıs yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki iki şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Hani, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:47 Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı
12:45 Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı
12:36 Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
12:36 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
12:35 Jandarmadan medikal firmalara operasyon
12:35 Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
27.11.2019 12:48:13