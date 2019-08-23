Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diyarbakır'da 6 aracın kazaya karışmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 11:43 Diyarbakır'da 6 aracın kazaya karışmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı
Diyarbakır- Mardin karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenildi.

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzeri Çarıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun ortasında aniden duran plakası belirlenemeyen bir araç arkadan gelen 6 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Kazaya neden olan sürücü, araçların birbirine çarptığını görünce olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar, çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:39   Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza
12:37   Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
12:34   47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı
12:32   Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı
12:29   Kastamonu'da 8 gündür aranan şahıs bulunamadı
12:29   Maganda kurşunu çocuğu öldürdü
12:27   Otobüste yolculuk yapan kadını telefonla taciz eden muavin tutuklandı