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Diyarbakır'da 6 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

03.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:48 Diyarbakır'da 6 kilogram esrar ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dicle ilçesinin Üzümlü-Durabeyli Mahallesi arasındaki yolda durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aracın bagajında gizlenmiş çuval içerisinde yaklaşık 6 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, A.T. ve M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA

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