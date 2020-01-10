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Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 1 şüpheli Niğde'de yakalandı.

10.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:42Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı
'ın ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 1 şüpheli 'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek Mahallesi'nde 21 Ağustos 2019'da 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden H.K.'nın Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Göktevek Mahallesi'nde 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmış, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

Diyarbakır, Silvan, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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