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Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli H.K., Niğde'de yakalandı.

10.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 01:07Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

DİYARBAKIR'ın ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli H.K., 'de yakalandı.

Diyarkar'ın Silvan ilçesinde geçen 21 Ağustos'ta 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinden H.K.'nın Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Silvan, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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