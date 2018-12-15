Diyarbakır'da "72. Koğuş" Oyunu Sahnelendi

Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "72. Koğuş" oyunu sahnelendi.
Ünlü romancı ve oyun yazarı Orhan Kemal
'in yazdığı oyun, Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluştu.
1954'te 2'inci Dünya Savaşı yıllarında cezaevi koğuşunda geçen ve sezonun ilk perdesini Şair Nabi Kültür Merkezinde açan oyun, tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyun sonunda izleyicinin 72. Koğuş'a gösterdiği ilgiye ve sahne açmasından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Oyunun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Mustafa Temel
, sahnede ter döken oyuncuları tebrik ederek, tiyatro ekibine üzerinde kentin tarihi figürlerini simgeleyen tablo hediye etti.
Şanlıurfa,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:02