Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.
08.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:29
Diyarbakır 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken, daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti. - DİYARBAKIR
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken, daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Güncel
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