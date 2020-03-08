Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.
08.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:13
- Diyarbakır 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti.
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Haberler
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Haberler
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü