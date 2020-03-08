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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

08.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:13
- Diyarbakır 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti. Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Yerel
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