Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Diyarbakır'da 8 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Diyarbakır'da kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından aranan ve 8 yıldır firari durumda olan zanlı yakalandı.

15.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
Diyarbakır'da 8 yıldır firari olan şahıs yakalandı
Diyarbakır 'da kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından aranan ve 8 yıldır firari durumda olan zanlı yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar'a bağlı Başalan Mahallesinde ikamet eden ve hakkında kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan F.A.'nın mahalleye geldiği bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Bahse konu şahıs, yapılan fiziki takip sonrasında, Başalan Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yakalanan şahıs gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da 8 yıldır firari olan şahıs yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 11:30: Emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışladı - Haber 11:30: Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale - Haber 11:30: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz vatandaşlara maske dağıttı - Haber 11:30: Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler