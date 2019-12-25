Haberler » Güncel » Diyarbakır'da 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' etkinlikleri - Haber

Diyarbakır'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri

Diyarbakır'da "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin kapanış toplantısı yapıldı.

25.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:54 Diyarbakır'da
'da "1-7 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin kapanış toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, acil durumlarda saniyelerin bile çok önemli olduğunu söyledi.
112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesinin trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Tekin, trafikte ambulansa yol verme konusuna özen gösterilmemesinin ekiplerin hastayı zamanında hastaneye ulaştırmasına engel olduğunu belirtti.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz sertifikalı ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım farkındalık seminerleri verildiğini de aktaran Tekin, 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi, ilk yardım farkındalık eğitimleri ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyasının devam edeceğini kaydetti.
Daha sonra Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve İl Sağlık Müdürü Tekin, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları ve öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Diyarbakır, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:41   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Van'da fahri doktora unvanı verildi - Haber
15:41   Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi - Haber
15:40   Ahmet Nur Çebi'den yorum yok - Haber
15:40   Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
15:35   Alanya Belediyesinden kaçak yapıya müdahale - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:43:27