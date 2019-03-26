Diyarbakır'da Adalet Ormanı Kuruldu

Diyarbakır
'da Adalet Ormanı oluşturuldu.
Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Adalet Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında ülke genelinde Orman Bölge Müdürlükleri ile iş birliğiyle Adalet Ormanı oluşturma kararı alındı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen program kapsamında Diyarbakır'da da Adalet Ormanı kuruldu.
Adalet Ormanı'nda fidan dikimi amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşa Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Erçin, Orman İşletme Müdürlüğü
ile görüşülerek Kent Orman içerisinde 65 bin metrekarelik alanın Adalet Ormanı olarak oluşturulması adına tahsis edildiğini, 2019 yılı içerisinde 6 bin fidan dikiminin planlandığını söyledi.
Etkinlikte 110 yükümlü ile 3 bin fidanın dikiminin tamamlanacağı ifade eden Erçin, oluşturulan ağaçlandırma sahasında denetimli serbestliğe tabi ücretsiz kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler tarafından fidan dikimi ile ağaç ve saha bakım çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.
Erçin, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız olarak bu proje ile ilimize yeni bir orman kazandıracağımıza inanıyoruz." dedi.
Etkinliğe, Koruma Kurulu Üyeleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve ücretsiz kamu hizmet cezasını yerine getiren yükümlüler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA