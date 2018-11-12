Diyarbakır'da Adliye Çıkışı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır
'da, Adliye'de görülmekte olan boşanma davasından çıkan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Diyarbakır Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için ifade vermek üzere olan 2 aile arasında Adliye çıkışında silahlı çatışma yaşandı. İsimleri öğrenilemen bir çift, mahkemeye ifade vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliye önünde her iki ailenin yakınların bekleyişleri sürerken, kadının babası, damadının kardeşlerinin adliyeden çıktığını gördükten sonra aracıyla Adliye karşısındaki otoparktan çıkıp, aracın içinde damadının kardeşlerine ateş açması üzerine çatışma yaşandı. Çatışmada, damadın kardeşi oluduğu öğrenilen kişi ile bilikte 2 yaralandı. Olayın yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis özel haraket ekipleri de sevk edilerek, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aracıyla ateş açan kişinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Çatışmada yaralananlar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, taraflar arasındaki çatışma anı otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracıyla garajdan çıkın kişi, kısa bir süre sonra ateş açıp, damadın kardeşini yaralıyor. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın polisler tarafından gözaltına alındığı görülüyor.
Diyarbakır
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:40