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Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

16.08.2019 13:57 Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Çınar'a bağlı Yaz Çiçeği köyü yakınlarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İtfaiye, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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