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Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor

Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİDiyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, destek ziyaretleri sürüyor.

06.09.2019 16:11
Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)
ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ
Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, destek ziyaretleri sürüyor. Siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kent sakinleri, aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletiyor.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdüren anneleri ziyaret eden, Anda Kardeşler Vefa Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri, ailelere yemek getirip, destek oldu. Dernek yetkilisi Murat Yaşa, oturma eylemi yapan annelerin yanında olacaklarını belirterek, Yüreği yanmış anneler, dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar; evlatlarına kavuşmayı arzu ediyorlar. Dün yanlarındaydık, bugün de yanlarındayız ve yarın da yanlarında olacağız. HDP, sloganlarında hep kadın ve yaşamdan bahsediyor. İşte kadınlar burada dedi.
Destek ziyaretine çocuklarıyla gelen bazı aileler, annelere desteklerini iletti.
Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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