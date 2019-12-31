Haberler » Güncel » Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı - Haber

Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, yeni yıla nöbette giren polislere sıcak çorba ikram etti.

31.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:06 Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı
AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, yeni yıla nöbette giren polislere sıcak çorba ikram etti.
AK Partili gençler yılbaşı gecesinde merkez ilçelerdeki kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.
Gençler, polislere sıcak çorba ve içecek ikram etti.
AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş, kentte huzuru ve güvenliği sağlayan polislere yılbaşı gecesi güzel bir sürpriz yapmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Polisimizin yanındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Demirtaş, "Sıcak çorba ve meşrubatlarımızla gönülleri daha sıcak tutmak için bir araya geliyoruz. Huzurumuzu koruyan polisler, gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Mizgin Mengiçoğlu ise gençlik kolları teşkilatı olarak huzur için çalışan polislere teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mengiçoğlu, "Onlar nasıl ki ailelerinden feragat edip bizi korumaya çalışıyorlarsa bize yeni yıla girmeden evvel ailelerimizden feragat edip ikramda bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yıla hep beraber girmek için buradayız." dedi.

Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:22   Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Haber
23:21   Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
23:21   Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Haber
23:20   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haber
23:20   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:23:00