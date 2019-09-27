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Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.09.2019 21:25Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 459. Sokak girişinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahla birbirlerine rastgele ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Mevlana Celaleddin Rumi, Diyarbakır, Bağlar, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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