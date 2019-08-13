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Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki grup arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

13.08.2019 21:20 Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki grup arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 536. Sokak civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasından iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden önce tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup cadde ortasında silahla çatışırken, kavgada kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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